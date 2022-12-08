Компания Anglo-Asian Mining Plc. (Великобритания), занимающаяся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, обнаружила новую зону в Гядабейском районе.

Как сообщили в компании, Anglo Asian установила на глубине 60 метров зону золотой и медной минерализации на месторождении Гилар.

Отмечено, что по шести зонам минерализации обнаружены важные месторождения золота, меди и цинка.

Напомним, компания Anglo-Asian Mining занимается добычей в Азербайджане в рамках контракта PSA (Production Sharing Agreement/Долевое разделение добычи), подписанного 21 августа 1997 года. В контракте доля Азербайджана составляет 51%, доля компании – 49%.