Управление энергетической информации (EIA) при министерстве энергетики США скорректировало свой прогноз по среднесуточной добыче нефти в стране на 2022-2023 годы в сторону увеличения.

Согласно информации ежемесячного отчета EIA, в следующем году средняя суточная добыча нефти в США составит 12,34 миллиона баррелей, это на 0,03 млн больше, чем прогнозировалось ранее.

Согласно отчету, ежесуточная добыча нефти в США в текущем году составит 11,87 млн. баррелей. Согласно прошлому прогнозу, этот показатель составил 11,83 млн. баррелей.