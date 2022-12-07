Министерство труда и социальной защиты населения по согласованию с президентом Азербайджана утвердит и реализует план мероприятий по поэтапному обеспечению в течение 2021-2025 годов жильем или индивидуальным домом лиц, взятых на учет с 1 января 2014 года по 1 января 2023 года в местных органах исполнительной власти в качестве нуждающихся в жилом помещении, которым установлена инвалидность в связи с защитой территориальной целостности, независимости, конституционного строя Азербайджана и семей шехидов, а также независимо от даты постановки на учет лиц (семей), которым установлена инвалидность в связи с ликвидацией аварии на Чернобыльской АЭС (в том числе при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей).

Это отражено в изменении, внесенным сегодняшним распоряжением президента Ильхама Алиева в распоряжении «О ряде мер, связанных с улучшением социально-бытовых условий лиц, которым установлена инвалидность в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджанской Республики, и семей шехидов» от 25 января 2021 года № 2449.