Ситуация в ООО «Азтелеком» складывается не лучшим образом. С утра в СМИ прошла информация о том, что Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком Азербайджана возбудила уголовное дело против «Азтелеком» и «Бакинской телефонной связи».

Согласно информации, было проведено расследование с целью проверки соответствия наблюдаемых повышений цен на услуги в ООО «Азтелеком» и ООО «Бакинская телефонная связь» требованиям антимонопольного законодательства. Госслужба также получила обращения-жалобы от частных интернет-провайдеров в отношении этих компаний. Кроме того, частные интернет-провайдеры заявили, что повышение тарифов негативно сказалось на их деятельности, они оказались на грани закрытия. По имеющимся данным, в результате проведенных расследований по фактам жалоб против ООО «Азтелеком» и ООО «Бакинская телефонная связь» были выявлены признаки манипулирования ценами с целью получения дополнительного преимущества на рынке.

Позднее появилась новость о том, что гендиректор ООО «Азтелеком» Клаус Мюллер был освобожден от занимаемой должности. Но информация была быстро опровергнута Министерством цифрового развития и транспорта, пресс-служба которого поспешила сообщить о том, что К.Мюллер по-прежнему остается на своей должности. Хотя по словам сотрудников этой организации, последние несколько дней его нет на рабочем месте. Поговаривают еще, будто он вышел в отпуск.

Между тем информированный источник сообщил Minval.az о том, что в эти дни в структуре «практически все начальники отделов» подали заявление об уходе, ссылаясь на «невыносимые условия труда». И, как выяснилось, некоторые из них сначала подали заявление об отпуске, а оттуда уже — в никуда.

Данная информация дает все основания полагать, что Клаус Мюллер вполне может оказаться в «подвешенном» состоянии. Но по каким-то причинам официального заявления о снятии Мюллера с поста гендиректора «Азтелеком» пока нет.

Отметим, что еще 15 октября Minval.az писал о том, что с телекоммуникационного рынка Азербайджана выдавливают мелких провайдеров. По словам жалобщиков, обратившихся в редакцию, ситуация с высокими ценами на интернет в Азербайджане привела, по сути, к настоящей катастрофе.

Яна Мадатова