Сестра верховного руководителя Исламской Республики Иран аятоллы Али Хаменеи Бадри Хоссейни Хаменеи выступила с осуждением репрессий со стороны властей в отношении участников акций протеста, продолжающихся в стране с середины сентября, передает ТАСС.

В письме, выдержки из которого привел в Twitter ее сын Махмуд Морадхани, она выразила поддержку участникам антиправительственных выступлений.

По ее словам, члены Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) должны как можно скорее сложить оружие и перейти на сторону демонстрантов, пока не стало слишком поздно.

Она выразила желание, чтобы иранский народ «победил и сверг деспотический режим».