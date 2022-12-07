Госпогранслужба распространила информацию о выстрелившим в себя военнослужащем.

Отмечается, что военнослужащий срочной службы пограничных войск Государственной пограничной службы рядовой Нуриев Кянан Хафиз оглу, лечение которого с 30 ноября 2022 года продолжалось в центральной клинике Гянджи, несмотря на усилия врачей, скончался 6 декабря 2022 года в больнице.

«Руководство Государственной пограничной службы выражает глубокое соболезнование семье и близким военнослужащего», — отмечается в сообщении.