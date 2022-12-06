Более 70% автопарка страны приходится на долю Баку.

Об этом на пресс-конференции в связи со специальными автобусными полосами сказал представитель Управления государственной дорожной полиции Главного управления г. Баку Араз Аскерли, передает АПА.

По его словам, этот автопарк охватывает порядка 1,7 млн транспортных средств. Он также отметил, что по неофициальной информации, в столице проживает около 5 млн граждан, что приводит к загруженности дорожной инфраструктуры.

Аскерли также добавил, что большинство нарушений правил дорожного движения связано с правилами стоянки и парковки, среди которых следует особо отметить то, как транспортные средства останавливаются на автобусных остановках и автобусных полосах.

В заключение он добавил, что в период с января по ноябрь текущего года выявлено 40 тысяч нарушений требований знаков дорожного движения.