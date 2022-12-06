Турецких зрителей возмутил первый эпизод сериала «Pepsi, Where’s My Jet», транслируемого на платформе Netflix, где восточные регионы страны были указаны как территория Армении, сообщает газета Sabah.

«Сцена в 1 эпизоде сериала вызвала бурную реакцию у турецких зрителей, так как на представленной карте регионы востока Турции были указаны как территория Армении. Турецкие поклонники сериала резко отреагировали на это в социальных сетях», — пишет издание.

Сообщается, что это не первая провокация, связанная с Netflix.

«В четвертой серии сериала Netflix «Шпион» об агенте Моссада в Сирии на стене висела карта «разделенной» Турции. В пятом эпизоде документального фильма Netflix «Самые важные события Второй мировой войны» на карте мира была замечена интересная деталь. Соответственно, примечательно, что Турция была разделена на карте, а разделенные земли были указаны как территория Армении», — уточнила газета.