В понедельник, 5 декабря, РФ нанесла массовый ракетный удар по территории Украины. Однако перебои с электричеством были снова зафиксированы в Молдове. Об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского.

«Российский террор снова затрагивает соседние государства. Снова перебои с электричеством в Молдове», — заявил президент.

По его словам, это еще раз доказывает, что российская способность к таким массированным террористическим ударам, это угроза не одной только Украине, а всему нашему региону.

«Когда один террорист дестабилизирует жизнь всех, наша общая задача — остановить террор», — добавил Зеленский.