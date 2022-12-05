Продажи 100 крупнейших мировых производителей оружия выросли в 2021 году на 1,9% и достигли $592 млдр. Об этом сообщает турецкое информационное агентство Anadolu со ссылкой на данные Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), опубликованные в понедельник, 5 декабря.

При этом агентство подчеркивает, что доля военной продукции из США достигает 50,5% — 40 американских корпорации продали оружия и военной техники на $299 млдр.

По данным Anadolu, Американские компании занимают первые пять верхних строчек рейтинга SIPRI с 2018 года, в первую десятку также входят одна британская компания и четыре китайских.

Шесть российских компании вошли в Top-100, при это их общий объем продаж в 2021 году составил $17,8 млрд.

При этом общий объем продаж восьми китайских оборонных концерна составил $109 млрд, двух турецких — $3,36 млдр.