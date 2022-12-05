Министерство иностранных дел Украины сообщило о трех новых угрозах украинским дипломатам, которые неизвестные присылают в конвертах — всего уже 21 такой случай.

Об этом сообщил представитель МИД Олег Николенко в Facebook

«Испанская полиция изъяла на почтовом отделении три конверта с, как считается, глазами животных, которые были адресованы посольству Украины в Мадриде, генеральному консульству в Барселоне и консульству в Малаге.

В общем уже есть 21 случай угроз украинским посольствам и консульствам в 12 странах».

По словам Николенко, следственные действия продолжаются.