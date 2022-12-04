Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что переговоры с Россией по урегулированию украинского конфликта возможны только при демонстрации Москвой заинтересованности в дипломатическом урегулировании. Об этом заявил он в эфире канала CBS. По его мнению, на данный момент, РФ не придерживается такой позиции.

«Всегда есть ценность в дипломатии, если стороны, о которых идет речь, в данном случае Россия, действительно, заинтересованы в значимом дипломатическом взаимодействии. А то, что мы видим, по крайней мере в последнее время, говорит об обратном», — заявил он в эфире канала CBS.