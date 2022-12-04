Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что главная причина стремления Хельсинки вступить в НАТО заключается в том, что Россия якобы угрожает миру ядерным оружием.

Такую позицию он высказал в интервью агентству Kyodo.

«Заявка на вступление в НАТО была вызвана главным образом ядерными угрозами России», — заявил глава финского МИД.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО создаст риски для альянса. Он также указал, что их принятие в альянс обернется «очередным ударом» для общеевропейской системы безопасности.