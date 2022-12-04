Евросоюз запретит своим операторам в течение 90 дней страховать, обслуживать и финансировать судна третьих стран, умышленно перевозившие нефть из России по цене выше максимально разрешенной.

Об этом говорится в распространенных в субботу заявлении и разъяснительных документах Еврокомиссии, передает ТАСС.

«Если судно под флагом третьей страны (то есть государства, не поддержавшего схему Группы семи и ЕС по введению потолка цен — прим.) намеренно перевозит российскую нефть или нефтепродукты по цене выше предельно допустимой, операторам Евросоюза будет запрещено финансировать, страховать и обслуживать это судно в течение 90 дней с того момента, как его разгрузят, — отмечается в тексте. — Если судно под флагом [одной из стран ЕС] нарушит ценовой потолок, оно будет подвергнуто наказанию, которое предусмотрено национальным законодательством государств Евросоюза».