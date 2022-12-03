Строительство атомной электростанции «Карун» мощностью 300 МВт началось в городе Дарховейн, провинции Хузестан на юго-западе Ирана. На церемонии закладки фундамента присутствовал вице-президент и глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами.

АЭС «Карун» мощностью 300 МВт с реакторами типа PWR («водо-водяной ядерный реактор») будет построена на участке площадью около 50 га в районе реки Карун недалеко от города Дарховейн.

Отмечается, что электростанция будет работать за счет реактора типа PWR (водо-водяной ядерный реактор), то есть с использованием легкой воды в качестве теплоносителя и замедлителя. Строительство АЭС займет около 8 лет, стоимость проекта оценивается в 2 млрд долларов. Электростанция будет работать на уране с обогащением до 4 процентов.

Приблизительный срок реализации составляет 8 лет.

Правительство выделил около 2 млрд долларов на реализацию проекта.