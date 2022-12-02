Иранский парламент сформировал отдельный совет по культуре, который займется изучением вопроса об обязательном ношении хиджаба.

Об этом заявил представитель главы комитета по культуре парламента Ирана Голамреза Монтазери, сообщает агентство ISNA.

«В комитете по культуре парламента Ирана организована рабочая группа для специализированного рассмотрения вопросов, связанных со скромностью внешнего вида и хиджабом», – сказала он.

По словам Монтазери, парламентарии готовы подключиться к изучению вопроса и разъяснить «неясные или неконструктивные» моменты.