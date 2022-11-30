В России снова заговорили о якобы желании Польши захватить западную Украину.

На этот раз глава СВР Нарышкин заявил, что Варшава форсирует подготовку к аннексии Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей Украины.

По словам Нарышкина, президент Польши Анджей Дуда якобы уже дал профильным службам указание оперативно подготовить официальное обоснование польских притязаний на Западную Украину.

По его словам, Польша намерена провести на западной Украине референдумы для обоснования своих притязаний на украинские земли.