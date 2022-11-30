Китайский телеканал CGTN допустил серьезное правонарушение с точки зрения российского Уголовного кодекса. На это обращает внимание «МК».

Так, речь идет о том, что при размещении информационного сообщения о пожаре в Брянской области, где минувшей ночью загорелись резервуары с нефтепродуктами. Однако, китайский канал назвал российский регион «Брянской народной республикой».

CGTN подчиняется Отделу пропаганды Коммунистической партии КНР и является государственным каналом. Скорее всего, ошибка редакторов была случайностью.