Местные органы власти в Польше с 1 ноября обязаны добиться снижения потребления электроэнергии на 10%, на фоне этого в офисах запретили заряжать телефоны и выкручивать лампочки, отапливать помещения свыше +19°C. Об этом сообщает газета Rzeczpospolita.

Данная мера принята с целью противостояния энергетическому кризису в стране, передает ТАСС.

Отмечается, что за невыполнение норматива чиновникам может грозить штраф до 20 тысяч злотых (около $4,5 тысячи).

«Запрет на зарядку мобильных телефонов сотрудниками, сокращение количества холодильников и электрических чайников или ограничение уборки офисов в нерабочее время — это лишь некоторые из способов, которыми местные власти сокращают потребление электроэнергии, к которому они обязаны с завтрашнего дня», — указано в статье газеты.