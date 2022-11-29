Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что НАТО планирует усиливать своё присутствие от Чёрного до Балтийского моря. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Бухаресте по итогам встречи с главой МИД Румынии Богданом Ауреску, передаёт ТАСС.

«Наше движение вперёд не сдержать. Мы будем усиливать присутствие НАТО от Чёрного до Балтийского морей. И в рамках этих усилий мы постоянно работаем друг с другом, а также с НАТО, чтобы эффективно доносить (содержание. – Прим. ред.) нашей черноморской стратегии и укреплять её», — отметил Блинкен.

При этом он назвал Румынию «крайне важным участником» этих усилий и более широких усилий для обеспечения становления НАТО как самого сильного оборонного альянса.

Также Блинкен заявил, что Черноморский регион имеет стратегическое значение для Альянса и крайне важен для обороны Альянса.

«Мы привержены выстраиванию современных и оперативно совместимых вооруженных сил, что будет полезно во всем пространстве НАТО, включая Чёрное море», — сказал он.

До этого об усилении присутствия военно-политического союза заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Бухаресте.

«В ответ на агрессию России НАТО усиливает своё присутствие НАТО от Балтийского до Чёрного морей. Мы создали новые боевые группы, в том числе ту, которую возглавляет Франция здесь, в Румынии. Истребители из Канады также помогают обеспечить безопасность вашего неба, а американские ракеты Patriot повышают вашу обороноспособность», — отметил он.

По словам Столтеберга, это посылает «чёткий сигнал» о пребывании там НАТО.