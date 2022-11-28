Правительство Венгрии поддерживает вступление Финляндии и Швеции в НАТО.
Это подтвердил венгерский премьер Виктор Орбан, передает ТАСС.
«Мы поддерживаем прием в НАТО Швеции и Финляндии», — написал он на своей странице в Twitter, не уточнив, когда может произойти это событие.
Протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО из всех 30 стран альянса пока не ратифицировали только Венгрия и Турция.
Ну че, мадяр конченный, как только ЕС тебе финансовые яйца прищемил, сразу запел как соловей… Тьфу на тебя дерьмо собачье, ни чести ни достоинства…