29 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди. Будет дуть северо-восточный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове ночью 8-10° тепла, днем 11-13° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы, 771 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди. В отдельных районах осадки будут интенсивными, в высокогорьях возможен снег. Ночью и утром туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 4-8° тепла, днем 11-16° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 3-7° тепла.