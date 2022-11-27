«Вместе с уничтоженными сегодня тремя террористами, за последние дни обезврежены 13 террористов РПК».
Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
Он отметил, что с начала операции «Пенче-Килит» обезврежены 480 террористов.
«Вместе с уничтоженными сегодня тремя террористами, за последние дни обезврежены 13 террористов РПК».
Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
Он отметил, что с начала операции «Пенче-Килит» обезврежены 480 террористов.
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