Конечная цель КНДР — обладание «самыми мощными в мире» стратегическими ядерными силами. Об этом говорится в распоряжении лидера КНДР Ким Чен Ына, текст которого в воскресенье приводит агентство ЦТАК.

«Наша великая конечная цель построения ядерных сил для надежной защиты достоинства и суверенитета нашего государства и народа на все времена — это самая великая и наиболее важная революционная цель. И наша конечная цель — обладание самыми мощными в мире стратегическими силами, абсолютной мощью, невиданной за прошедший век», — говорится в тексте документа за подписью Ким Чен Ына, который распорядился повысить и наградить военнослужащих, ученых и технический персонал, принимавший участие в недавнем запуске межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17».