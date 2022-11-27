Стендап-комик и актер Эдуард Иззард, ныне известный как Эдди Иззард, сыграет в драматическом сериале про Шерлока Холмса, передает Daily Mail.

Стоит отметить, что исторически роль Шерлока Холмса доставалась самым популярным и завидным красавцам киноиндустрии. Роль легендарного детектива играли такие актеры, как Бэзил Рэтбоун, Роберт Дауни-младший, Бенедикт Камбербэтч и Генри Кавилл, подогревая еще больший интерес к последующим картинам. Теперь же роль самого главного литературного сыщика будет принадлежать Эдди Иззард.

60-летняя актриса известна ролями в таких картинах, как «Шесть минут до полуночи», «Двенадцать друзей Оушена», «Виктория и Абдул» и многими другими работами. В 2020 году Эдди Иззард совершила каминг-аут как трансгендерная женщина.