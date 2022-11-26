В Восточном Зангезуре и Карабахе возможна реализация проектов по 5 направлениям: горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, логистика, туризм и «зеленая энергия». Зангилан внесет огромный вклад в экономику Азербайджана.

Об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана в Зангиланском районе Вахид Гаджиев на встрече между представителями общественности и ведущих компаний стран-доноров Фонда возрождения Карабаха в Зангиланском районе, сообщает Report.

На встрече, организованной на тему «Устойчивое развитие и реинтеграция освобожденных территорий», состоялся обмен мнениями о роли бизнеса в процессе восстановления и строительства Карабаха, развитии сотрудничества между бизнесом, обществом и государственными структурами в этой области.

Гаджиев отметил, что на освобожденных территориях проводятся масштабные восстановительно-строительные работы, реализуются крупные инфраструктурные проекты: «Одним из таких проектов является Зангиланский международный аэропорт, торжественное открытие которого состоялось недавно с участием президентов Азербайджана и Турции в день освобождения Зангилана от оккупации. Это очень крупное событие не только для Зангилана, но и для всего региона. Как известно, в рамках проекта «Великое возвращение» в село Агалы уже переселены 326 человек. Решаются вопросы их трудоустройства. В настоящее время ведутся работы по размещению малых предпринимателей на территории села Агалы. Кроме того, на территории Зангиланского района продолжается строительство четырех гидроэлектростанций. Ожидается, что строительство железной дороги Горадиз-Агбенд будет завершено к концу следующего года».

Председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев проинформировал участников встречи об основных направлениях деятельности фонда, проделанной работе и намеченных проектах.