Глава российского дипведомства Сергей Лавров посетит Минск 27-28 ноября для участия в коллегии МИД РФ и Беларуси, запланирована его встреча с президентом республики Александром Лукашенко. Об этом сообщила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«27-28 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит Минск для участия в совместном заседании коллегии министерств иностранных дел России и Беларуси. Запланирована его встреча с президентом Республики Беларусь [Александром Лукашенко] и переговоры с министром иностранных дел этой страны [Владимиром Макеем]», — указала она.

По ее словам, в рамках предстоящего заседания коллегии МИД будет рассмотрен ход реализации программы согласованных действий в области внешней политики Союзного государства на 2022-2023 годы. Стороны обсудят вопросы сотрудничества в области внешнеполитического планирования, «координации действий в отношении ЕС, НАТО, Совета Европы», совместной работы в ОБСЕ, взаимодействие на многосторонних площадках в сфере контроля над вооружениями и «противодействие линии Запада на политизацию международных организаций экономической и правозащитной направленности».