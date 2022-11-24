Вторая встреча министров иностранных дел и транспорта Азербайджана, Турции и Казахстана состоится 25 ноября 2022 года в Актау, Казахстан. Ожидается, что в указанной встрече примет участие и Грузия. Об этом говорится в сообщении МИД Турции.

В ходе встречи, в соответствии с Бакинской декларацией, принятой на первом заседании, планируется подписать «Дорожную карту на 2022-2027 годы» по развитию и эксплуатации Срединного коридора, проходящего через земли Азербайджана, Турции и Казахстана.