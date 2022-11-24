ВСУ в срочном обращении к народу Беларуси заявили, что спецслужбы России готовят диверсии на объектах критической инфраструктуры в республике. Обращение обнародовано на странице Генштаба ВСУ в Фейсбуке.

«Спецслужбы России готовят провокации на вашей территории, целью их терактов могут быть объекты критической инфраструктуры, в частности АЭС «Островец», – говорится в обращении.

В Генштабе ВСУ заявили, что Россия пытается втянуть Беларусь в войну с Украиной «любыми путями».

«Украина не считает вашу страну, тем более ваш народ, врагом… Мы не собираемся и не планируем проводить никаких агрессивных действий на территории РБ. Это – официальная позиция Украины», – говорится в заявлении.