Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал Украину «остановиться» и заявил, что в противном случае ее ждёт «полное уничтожение».

«Все в руках Украины. Не потому, что я хочу столкнуть эту тему на Зеленского и Украину. Действительно, все сейчас в руках Украины. Если они не хотят гибели – к тому же в огромном количестве – людей. Трудно, тяжело , но надо остановиться, надо это прекратить, потому что дальше будет полное уничтожение Украины… Это не то, что Путин говорил как-то задолго до «операции», что это будет угрожать потерей государственности – это будет уничтожение Украины. Надо остановиться», — заявил он российским СМИ.