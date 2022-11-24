Журналист и телеведущий Андрей Караулов стал фигурантом уголовного дела и объявлен в розыск. Соответствующая карточка с данными Караулова опубликована в базе розыска МВД России.

Поводом стала уголовка о клевете на главу «Ростеха» Сергея Чемезова. В «Ростехе» утверждают, что Караулов «публиковал слухи и домыслы, оторванные от реальности», и «вышел далеко за рамки профессиональной этики».

Ранее 3 ноября журналист сообщил, что в его доме проводится обыск по уголовному делу, возбужденному по статье «клевета» (ст. 128.1 УК РФ). Однако после обыска Караулов уточнил, что является свидетелем в уголовном деле.

На момент обыска, по словам журналиста, он находился в Дубае, куда приехал на лечение.

Караулов — советский и российский журналист, телеведущий, блогер. Автор и ведущий популярных публицистических программ «Момент истины» (1992-2016) и «Русский век» (1998-2006). Лауреат телевизионной премии «ТЭФИ» (1995).