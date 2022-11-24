В Канаде разгорается громкий Twitter-скандал. Неделю назад группа зарубежных блогеров посетила освобождённые от оккупации земли Азербайджана, а затем поделилась своими впечатлениями в соцсетях. Уже тогда азербайджанские информагентства цитировали их оценки: «В результате Карабахской войны на территории Азербайджана были учинены массовые разрушения, города были полностью стерты с лица земли. Мы видели одну из разрушенных мечетей в 10 километрах от иранской границы», – отмечал в Facebook Дэйв Гордон, по словам которого, «после почти 30-летней оккупации территория Карабаха была освобождена Азербайджаном. Несмотря на то, что здесь остаются миллионы мин, которые необходимо обезвредить, процесс восстановления будущего уже начался. За год уже сданы в эксплуатацию «умные дома», рассчитанные на 50 семей, и аэропорт в Физулинском районе».

Принял участие в поездке и блогер еврейского происхождения Шай де Лука. Который затем писал у себя в Twitter-аккаунте: «Добро пожаловать в место, где Восток встречается с Западом – столицу Азербайджана Баку. На фоне подъема антисемитизма до невиданных за последние десятилетия уровней, в этой стране, где преобладают мусульмане, евреи живут в очень толерантной среде. Мы посетили освобожденные от оккупации территории Азербайджана. Здесь нам пришлось пройти через контрольно-пропускной пункт, созданный для того, чтобы уберечь посетителей от минных полей, простирающихся на многие мили». Израильтянин Адам Зиво отмечал: «В настоящее время мы находимся в Карабахском регионе Азербайджана. Здесь повсюду минные поля. Все села были разрушены. Мы со стороны наблюдали за процессом обезвреживания мин».

Того, что эти оценки и комментарии не понравятся армянской стороне, возможно, следовало ожидать. Но даже теоретически никто не ожидал того фашистского «хейта», который развернут против блогеров армянские националисты. «Это не был отпуск» — надрывается в соцсетях один из «активистов» армянской диаспоры, к вящему возмущению которого, путешествие блогеров оплатила азербайджанская сторона. Другие шли еще дальше, вплоть до открытых угроз «перерезать горло» и антисемитских ругательств (Шай де Лука — еврей по происхождению).

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В результате Шай де Лука обьявил у себя в Twitter: «Ради своего здоровья и душевного спокойствия, я вынужден покинуть это приложение. Это уже никакое не безопасное место для евреев. Я хочу, чтобы вы знали: это не было легким решением». Грозили и его близким. Как сообщил коллега Шая, Адам Зиво, «Шай покинул Twitter, потому что армянские ультра-националисты грозили ему смертью», добавив, что «это показывает, как националисты используют онлайн-харрасмент, чтобы стереть азербайджанские жертвы».

Здесь большое поле для комментирования. Можно, конечно, в который уже раз поднять вопрос о реальной свободе слова в соцсетях, вспомнить, что Twitter недавно приобрёл Илон Маск, который сейчас активно увольняет старых сотрудников, и добавить что-то вроде «да, конечно, многих раздражает, с какой легкостью можно получить бан в FB, но терпеть такие угрозы в соцсетях тоже невозможно».

Но есть куда более важный аспект — это агрессивный антисемитизм и нацистские настроения в армянской среде. Причем неважно, идёт ли речь об Армении или об армянской диаспоре. В Ереване в правительственном квартале ставят памятник гитлеровскому пособнику Гарегину Нжде и называют улицы и станции метро в честь генерала Дро — командира «Армянского легиона» вермахта. Погромы на еврейском кладбище, осквернение памятника жертвам Холокоста — подобные новости из Армении приходят регулярно. Азербайджанский политолог и блогер Фархад Мамедов поделился в соцсетях знаковой фотографией: на очередном партийном мероприятии «Дашнакцутюн» дети приветствуют участников вполне фашистской «зигой».

А теперь антисемитская травля в соцсетях с угрозами расправиться с неугодными блогерами еще раз напомнила о том, что созданная Нжде профашистская идеология «цегахронизма» продолжает циркулировать в армянской среде.

Впрочем, здесь куда больше подойдёт термин «персистировать». Который используют врачи-инфекционисты, говоря о циркулирующем в некоей популяции опасном заболевании. А вирус «коричневой чумы» куда опаснее, чем новомодный ковид, чума и холера, вместе взятые.

А.Шакур