Вооруженные силы Турции атаковали район российской базы в сирийском городе Тель-Тамар. Удар наносился при помощи беспилотников, целью турецкой стороны стали объекты курдских боевиков.

Как сообщает турецкий ресурс Clash Report, во время атаки турецких дронов российских военных не было на своем объекте: они покинули базу до ударов, а после завершения операции армии Турции вернулись назад.

«Машины российской армии, отмеченные буквой «Z», вернулись на свои базы после того, как турецкие БПЛА завершили свою операцию в регионе», — говорится в сообщении.

На фото можно увидеть бронеавтомобили и бронетранспортеры российских войск.