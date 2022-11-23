Дистанционные руководители для «арцаха» (здесь и далее — самоназвание псевдо-государства армянских сепаратистов на землях Азербайджана. Прим. Минвала).

Вслед за Рубеном Варданяном, назначенного госминистром так называемого «арцаха», главой внешнеполитического ведомства, вместо провинциального Давида Бабаяна, назначается Вардан Осканян, возглавлявший во время президентства Роберта Кочаряна МИД Армении.

Об этом в соцсети «Фейсбук» написал политолог Расим Мусабеков.

«Ни Варданян, ни Осканян никакого отношения к карабахским армянам не имеют, и делить с ними тяготы нынешнего незавидного положения вряд ли станут. Основная их цель заключается в оппонировании премьер-министру Николу Пашиняну в его стремлении сбросить «карабахское бремя» с плеч Армении посредством заключения мирного договора с Азербайджаном.

Карабахским армянам придется наблюдать своих «дистанционных министров» по телевизору или посредством интернет, подобно тому, как Абрамович руководил далекой Чукоткой из Лондона. Но если российскому миллиардеру такая роль была навязана Кремлем и он потратил на чукчей толику своих богатств, от Варданяна и Осканяна даже этого ожидать не следует. Варданян будет рисовать радужные перспективы «арцаха», в дух «Нью-Васюков» Остапа Бендера из советской сатиры «12 стульев». Осканян же, используя старые связи, будет разъезжать по миру, проводить многочисленные встречи, раздавать интервью и заверять, что дело «самоопределения карабахских армян» еще не погублено окончательно», — отметил Мусабеков.

«Очевидно, что карабахские армяне всего лишь инструмент реализации политических амбиций Варданяна и Осканяна, заключающегося в стремлением оттеснить Никола Пашиняна от власти и взобраться в премьерское или президентское кресло Армении. Они намерены сыграть на известном упрямстве карабахских армян, их склонности к мифам и фантазиям. Однако расчеты Варданяна и Осканяна перечеркиваются отказом Баку разговаривать с лицами, не имеющими никакой связи с карабахскими армянами и обслуживающими геополитические интересы Москвы, Парижа или Вашингтона. Господа, очнитесь и не растрачивайте понапрасну время, усилия и деньги. Вам не поверят ни в Баку, ни в Карабахе. Ваши способности к финансовому и дипломатическому шулерству здесь не прокатят», — резюмировал политолог.