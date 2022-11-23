Совместная работа в рамках ОДКБ приносит видимую практическую отдачу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на саммите Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване.

«Мы, конечно же, видим не только достижения, но и проблемы. Сегодня коллеги об этом говорили, сегодня мы поговорим, – думаю, что без всяких камер, – об этом и поподробнее. Но всё-таки для нас очевидно, что совместная работа в рамках ОДКБ приносит видимую практическую отдачу, помогает обеспечивать защиту национальных интересов, суверенитета и независимости наших стран», — сказал он.