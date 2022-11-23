Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на западе Турции в городе Дюздже, толчки ощущались в Анкаре (до нее 240 км) и Стамбуле (228 км).
Предварительно, пострадали 35 человек. В городе нет электричества.
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на западе Турции в городе Дюздже, толчки ощущались в Анкаре (до нее 240 км) и Стамбуле (228 км).
Предварительно, пострадали 35 человек. В городе нет электричества.
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