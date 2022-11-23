Тайсон Фьюри пожаловался на свой возраст. По словам чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе, ему все тяжелее выходить в ринг, ведь он чувствует себя как старый драндулет.

«Чувствую себя старым драндулетом. Я как Ford Escort с пробегом 400 тыс. км. Каждая часть меня, каждая деталь буквально рассыпается: суставы, колени, локти, спина. У меня уже очень солидный пробег. А теперь только представьте, чего стоит в моем состоянии продолжать заниматься всем этим, не обращая внимания на эту дикую боль. Я теперь часто вспоминаю слова из фильма «Рокки»: «Не важно, сколько урона ты можешь принести соперникам. Важно то, сколько урона ты можешь принять на себя, продолжая двигаться вперед», — рассказал Фьюри в рамках шоу Chatterbox на телеканале BT Sport.