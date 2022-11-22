Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) намерено активизировать деятельность по контролю за иранским ядерным объектом в Фордо. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

«Генеральный директор Рафаэль Гросси уведомил сегодня, что Иран начал производить высокообогащенный до 60% уран с использованием двух каскадов центрифуг IR-6 на заводе по обогащению топлива в Фордо в дополнение к производству, которое ведется в Натанзе с апреля 2021 года», — цитирует Reuters заявление организации.

По ее сведениям, Тегеран также планирует значительно расширить производство низкообогащенного (до 5% или до 20%) урана в Фордо, установив еще 14 каскадов усовершенствованных центрифуг IR-6. Кроме того, исламская республика намерена развивать деятельность по обогащению топлива на подземном объекте в Натанзе и собирается смонтировать второй производственный корпус, способный вместить более 100 каскадов центрифуг.