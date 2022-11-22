Сенат Франции разрешил гражданам страны заправлять машину вместо топлива использованным маслом для фритюра. Об этом сообщает La Tribune.

Согласно заключению экологов, такое масло выбрасывает в воздух меньше вредных веществ, чем дизельное топливо. При этом отмечается, что использовать масло смогут только конкретные автопарки, а именно транспортные средства, принадлежащие компании или организации, а не отдельным лицам.

По информации издания, законопроект о легализации использования масла для фритюра для заправки машин предложили французские депутаты от «зеленой» партии. Генеральный докладчик по бюджету страны Жан-Франсуа Юссон напомнил, что сегодня уровни загрязнения и выбросов в атмосферу все еще слишком высоки, а такая мера позволит их сократить.