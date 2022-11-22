В Украине завели дело по видео, которое, как утверждают в России, свидетельствует об убийстве российских пленных военнослужащими ВСУ в Макеевке Луганской области. Этот инцидент передан в Единый реестр досудебных расследований украинской прокуратурой 19 ноября, сообщил экс-замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов.

Речь идет о видео, на котором, вероятно, показаны убитые российские солдаты, которые пытались сдаться в плен, пока один из них не открыл огонь по украинским бойцам.

По словам Мамедова, дело квалифицируется как вероломство, совершенное военнослужащими РФ при сдаче в плен (ч.1 ст.438). «Вероломство является формой обмана, т.е. действия, направленные на завоевание доверия противника с целью получения военного преимущества. Вероломство — это военное преступление. Предполагаемая стрельба во время сдачи подпадает под эту квалификацию и запрещена МГП (Международным гуманитарным правом — Ред.). Однако этого недостаточно. Следствие должно установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям сторон», — заявил Мамедов.