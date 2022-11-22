То обстоятельство, что Армения является страной мифологии и мифотворчества, известно всем. Страсть наших соседей к перевиранию фактов – это уже не из области политики, тут необходимы усилия в другой сфере. И, скорее всего, без медицины в случае с «больным» никак не обойтись.

Согласитесь, что заявления, которые озвучиваются по ту сторону армяно-азербайджанской границы, вводят в ступор не только само армянское общество, но и международное сообщество. Проиграв войну, Армения находит свой путь. Однако тропа, выбранная Ереваном, пытающимся оправдать свою несостоятельность, сомнительна.

Армянский премьер Никол Пашинян потерпел фиаско на всех фронтах. Позорный акт о капитуляции, жалобно-грозные месседжи в адрес ОДКБ и эти аспекты говорят лишь об одном: Армения ничего не решает. Да, эта страна на географической карте пока еще существует. Но сколь долго?

Тем не менее, в Армении находятся люди, полные оптимизма относительно будущего страны, от которой даже Россия открестилась.

Итак, в Армении есть некий посол по особым поручениям Эдмон Марукян который выступил с заявлением. Надо сказать, что его умственные способности и ранее вызывали сомнения. Но последнее заявление Марукяна рассеяло их.

«Каждое наше утро начинается с информации о нападениях Азербайджана на демократическую Армению. Посредством этих нападений Азербайджан предлагает Армении “мир”. Международное сообщество молча наблюдает за этим абсурдом. Нечего сказать…», — сказал Эдмон Марукян.

Эдмон действительно верит в «демократическую» Армению. Я не знаю, что Эдмон имеет в ввиду под словом «демократия», но в это понятие Армения с Пашиняном уж точно не вписываются. И все было бы хорошо, если не нюанс с большими последствиями. Международное сообщество действительно молча наблюдает. Только молчит «цивилизованный мир» по-армянски.

Эдмон вспомнил о международном праве сегодня, когда «Железный кулак», опустившийся на головы армянских агрессоров, расставил все на свои места. В данном контексте следует отметить еще один немаловажный факт. В то время, когда на заседании Совбеза ООН принималось решение в отношении России и Ирана, Армения молча и «демократично» ушла в сторону. Понятно, что Эдмон Марукян обо всех этих перипетиях знал. Знал, но врал.

Напоследок, хотелось бы Марукяну посоветовать снять «армянские очки» и взглянуть на мир другими глазами. Нет никакого «миацума», нет «нкр». Есть только единый Азербайджан.

И еще один немаловажный аспект. Надежды Армении привлечь на свою сторону отдельные европейские страны понятны, но уж больно смешны. Армения ни в каких плоскостях не в состоянии что-либо противопоставить Азербайджану. Да, есть Франция, которая своей убогой резолюцией дала глоток «воздуха» Армении. Только углекислого газа в нем было больше. В любом случае Эдмон Марукян встал не с той ноги. Однако вне зависимости от столь суеверного элемента Армения «демократична» ровно настолько, насколько ей позволяет Россия.

Но и это не самое главное, что сводит на нет все потуги Марукяна, пытающегося «впихнуть» геополитическую реальность в узкие «армянские рамки».

Согласитесь, что сегодня на политическом ринге Армении и Азербайджана несопоставимы в весовой категории. При наличии справедливой, четко выверенной позиции Азербайджана в этом закостенелом армяно-азербайджанском конфликте бонусом для нашей страны является и ее лидерство в регионе по всем компонентам. То есть, мало того, что Азербайджан в данном конфликте прав по всем направлениям, так еще «страна ветров» намного привлекательнее для мирового сообщества, нежели «страна камней».

А что касается «демократической Армении», за которую радеет Марукян и пытается ввести в заблуждение мировое сообщество, приведем лишь один пример. Относительно недавно, а именно во время протестного движения в Ереване, одному из демонстрантов сломали руку силовики. Вот взяли, и «демократично» поработали над суставами того, кто посмел пикнуть против Пашиняна. Понятно, что международные так называемые правозащитные организации вынесли за скобки вопиющий инцидент, списав все на издержки демократии.

Заметьте, это все лишь один пример «демократичной» Армении. А чтобы полностью оценить ситуацию в Армении, где демократию путают с охлократией, понадобится цикл статей.

Фарид Теймурханлы