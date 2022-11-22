21 ноября была организована конференция, посвященная 30-летию создания правящей партии «Йени Азербайджан». Согласитесь, достаточно знаковая дата. Ведь партия «Йени Азербайджан» — это не просто партия власти. Эта самая массовая партия в регионе, эта партия страны победителя и, в конце концов, с именем этой партии связаны все основные достижения нашей страны. Ошибочно называть юбилей партии власти рядовым политическим событием. «Йени Азербайджан» является «локомотивом» партийной системы страны, поэтому все ее успехи или недочеты симптоматичны для системы в целом.

Конечно, быть политическим «локомотивом» очень сложно, это подобно тому, как ты живешь в стеклянном доме. Однако ответственность и преданность идее обязывают. Надеюсь, вузы НАНА и исследователи уделят достойное внимание данному событию. Национальная политическая мысль отчасти обогащается благодаря подобным научным анализам.

А пока в основном ситуация в данном направлении до невозможности проста. Многие информационные каналы ограничиваются цитированием выступления президента страны. А ведь каждый месседж первого лица достоин предметного анализа. В каждом месседже кроется стратегия поведения и видение разрешения конкретных государственных задач. Без академизма и аналитики эти месседжи спустя некоторое время могут потерять свою функциональность. К сожалению, мы порою наблюдаем, мягко говоря, несоответствие между месседжами президента и действиями конкретных чиновников на местах.

Однако вернемся к главной теме данной публикации. На этом юбилейном мероприятии участвовали руководители оппозиционных партий. Вопреки всему так и хочется сказать: «Ура, благодаря настойчивости и последовательности инициатив власти политический диалог в стране приобретает цивильный характер». Факт участия представителей оппозиции на юбилее провластной партии вошел в политическую историю нашей страны. Уверен, что будущие поколения, изучая наш период истории, отметят данное событие как знаковое явление в процессе эволюции демократических традиций страны.

Чрезвычайно здорово видеть лидеров оппозиционных партий в одном ряду с представителями партии власти. Подобная картина является отражением сути такого значимого феномена как «общественное согласие». Именно благодаря таким инициативам власти и адекватности оппозиции формируются устойчивые демократические традиции, которые со временем становятся иммунитетом против любых «социальных болезней». От такого диалога выигрывает в первую очередь само общество.

Однако, почему так сильно беспокоит радикалов факт участия политических партий на юбилее партии власти. Справедливости ради должен отметить, что именно эта прослойка политических активистов инициируют тиражирование «вольных» информационных интерпретаций по поводу прошедшего события. Их сарказм по поводу того факта, что на юбилейном мероприятии участвовали лидеры оппозиционных партий, граничит с открытым издевательством. Социальные сети переполнены «шутками» по данному поводу. Жаль это видеть. Данное обстоятельство указывает на их несостоятельность и наличие комплекса несостоявшегося политика. Но это не самое главное. Удручает то, что радикалы посредством данной риторики пытаются добиться того, чтобы партии во избежание грязной критики дистанцировались от открытого диалога. Таким образом мы вновь становимся свидетелями того, что разобщенность общества является стратегической задачей радикалов и радикализма.

Асиф Адиль