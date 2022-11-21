Президент США Джо Байден в понедельник помиловал индеек по кличкам Шоколадка и Крошка перед наступающим 24 ноября Днем благодарения. Об этом передает «Интерфакс».

«Шоколадка, я дарую тебе помилование, так же как и тебе, Крошка», — сказал Байден, обращаясь к индейкам на церемонии в саду Белого дома.

Индеек Шоколадку и Крошку вырастили на ферме в городе Монро в штате Северная Каролина, там они и продолжат жить.

Шоколадка весит 20,8 кг, а Крошка – 21,3 кг.

По данным министерства сельского хозяйства США, в этом году на День благодарения съедят около 40 млн индеек, блюдо из индейки является традиционным для этого праздника.