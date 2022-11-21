Россия путем переговоров с Киевом хочет достигнуть целей своей «специальной военной операции» в Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На брифинге его попросили прокомментировать слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Москва не стремится к миру с Киевом, а добивается переговоров с украинскими властями, чтобы получить передышку. У Пескова спросили, так ли это.

«Россия хочет достигнуть своих целей, и она их достигнет», — цитирует Пескова «Интерфакс».

На вопрос журналистов, является ли смена власти на Украине одной из целей спецоперации, Песков ответил: «Нет, президент (Путин) уже об этом говорил».