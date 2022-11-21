В Украине создан тюркский батальон «Туран». Командиром подразделения назначен гражданин Кыргызстана Алмаз Кудабек.

В своем видеообращении он заявил о том, что глава РФ под видом «спецоперации» в Украине занимается самым настоящим геноцидом тюркоязычного населения страны. Более того, Кадыров, по его словам, решил прикрыться исламом, объявив о джихаде.

Кудабек требует от главы Чечни не трогать «священную религию», чтобы прикрывать свои преступления в Украине.

«Прикрываясь исламом, Рамзан Кадыров объявляет джихад. Мы уничтожим его сатанинский режим и для этого будем бороться каждый день. Да здравствует Туран!», — заявил он.