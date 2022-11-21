По предварительным итогам, Касым-Жомарт Токаев набрал на выборах президента Казахстана 81,31% голосов. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии страны Нурлан Абдиров, передает Tengrinews.kz.

За действующего главу государства проголосовали свыше 6,4 млн человек.

Еще до объявления ЦИК результатов голосования с победой Касым-Жомарта Токаева поздравили президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.