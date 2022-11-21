В Минобороны Украины иронично отреагировали на заявления некоторых политиков, чиновников и аналитиков на Западе о возможной паузе в боевых действиях в зимний период.

Оборонное ведомство опубликовало в своем Twitter-аккаунте пост, в котором говорится, что те, кто выступает с вышеупомянутыми предположениями, видимо, «никогда не загорали на Южном берегу Крыму».

В Минобороны подогрели существующее в экспертных кругах мнение о том, что одним из следующих направлений наступления украинской армии может стать аннексированный Россией в 2014 году Крымский полуостров.