Мы ознакомились с заявлением советника верховного лидера Ирана Али Акбара Вилайяти иранским СМИ. Об этом заявил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Советник верховного главы Ирана Али Акбар Вилаяти, ранее выступив с заявлением об азербайджано-иранских связях, отметил, что Иран и Азербайджан имеют общее историческое наследие и традиции, назвал народ Азербайджана “светом очей” и отметил, что в последние дни некоторые предвзято распространяют слухи о том, что Иран хочет воевать с Азербайджаном.

«Мы положительно оцениваем мнение Али Акбара Вилаяти о том, что наши народы имеют общую историю, религиозное, культурное наследие и традиции, а также его мнения об азербайджано-иранских связях в целом.

С сожалением отмечаем, что в последнее время ряд заявлений некоторых официальных лиц, членов парламента и представителей силовых структур Ирана вызвал рост напряженности между двумя странами. Азербайджан не является инициатором возникновения этой напряженности. В частности, хотелось бы отметить, что проведение иранскими вооруженными силами двух военных учений вблизи границ Азербайджана не послужило укреплению доверия между нашими странами, а, наоборот, оказало негативное влияние на него. Азербайджан во все времена был заинтересован в развитии отношений с Ираном на основе взаимного уважения и доверия, и сегодня это так», — заявил Гаджиев, комментируя заявление Вилайяти.