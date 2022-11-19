Премьер-министр Армении и президент Франции Эммануэль Макрон на встрече, состоявшейся в субботу в Тунисе на полях 18-го саммита Международной организации франкофонии, придали важность реализации шагов по укреплению стабильности и безопасности на Южном Кавказе.

Пашинян и Макрон также обменялись мнениями о результатах четырехсторонней встречи лидеров Армении, Франции, Азербайджана и председателя Европейского совета, состоявшейся в октябре в Праге.

Как сообщает пресс-служба армянского кабмина, Пашинян заявил Макрону о необходимости немедленного вывода азербайджанских ВС с «территории Армении» .