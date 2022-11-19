Владелец компании «Конкорд» и основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал распространившееся в сети видео, на котором расстреливают российских военнопленных.

«Даже если будут погибать российские пленные, мы не будем поддаваться на провокации», — приводит слова Пригожина пресс-служба «Конкорда».

Бизнесмен пообещал, что украинские пленные вернутся домой живыми, несмотря на действия их товарищей. При этом Пригожин засомневался в том, что украинские военные «стали бы убивать славян таким образом», в том числе учитывая то, что каждый пленный необходим для обмена.

Основатель «Вагнер» высказал мнение, что жестокие убийства могли совершить «янки», которые пытаются «разжечь конфликт в Украине с новой силой». Пригожин добавил, что «между Россией и Украиной должна быть честная драка».

«А вот если вы почувствуете запах предателя, тогда «кувалда идет к вам». <…> Но это чисто теоретически, наверняка, вы хорошо знаете, что кувалда — не мои методы», — говорится в ответе Пригожина.